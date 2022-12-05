В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Балкон без рамы, посеченный каштан и глубокие воронки: кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка

Марина Крижановская
Алексей Огренич
05:02 05.12.2022
Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский и еще один район Донецка попали под обстрел со стороны украинских боевиков, в результате которого 11 человек пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Украинские националисты вновь бьют по мирным районам Донецка. Киевский район города, южная аллея возле «Донбасс Арены». Это место удара снарядов калибром 155 миллиметров. Никто не пострадал, но повсюду видны следы от осколков. Рядом стоящий каштан издроблен ими.

Этой ночью по Донецку были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Накануне из-за обстрелов пострадали 11 человек, в том числе ребенок. В Куйбышевском районе города девочке пришлось оказывать первую помощь прямо в магазине.

«Не оставили в покое и Ворошиловский район Донецка. По нему ударили ракетой РСЗО "Град". Это - жилой дом, по количеству горящих окон можно понять: здесь находятся люди. Уже вижу, что большая часть окон от первого до последнего этажа повреждена, а сам удар был на девятом этаже в кладовую комнату», - рассказал корреспондент Алексей Огренич.

Удар был такой силы, что на протяжении всех девяти этажей были выбиты все окна лестничной площадки. После попадания ракеты в дом от ранее застекленного балкона ничего не осталось: снесены все деревянные основания и стекла.

© ТРК "Звезда"

Затем удар на себя приняли внутренние комнатные окна. Теперь это все лежит в виде обломков. Хозяин этой квартиры рассказал об увиденном по возвращению домой.

«Когда приехали увидели стекла выбитые, дверь балконная лежит, полностью рама в кухне, вываленная на столе лежит. А за столом как раз сидели дочка и внучка. Делали уроки. Но они уехали в этот момент , уже уехали после взрыва», - сообщил местный житель Валерий.

Боевики били по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Обстрелян и стадион. Один из снарядов прилетел в многоэтажный дом на улице Челюскинцев. Повреждены школа, главное почтовое отделение и коммуникационная станция. Всего под огонь попали четыре района Донецка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:44 В стране и мире
Видео
Появились кадры драки Григория Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге
20:01 Спорт
Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
17:51 В стране и мире
Видео
Обломки перекрытий и работа спецслужб: кадры с места обрушения дома в Нижневартовске
16:34 В стране и мире
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.