Балкон без рамы, посеченный каштан и глубокие воронки: кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка

Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский и еще один район Донецка попали под обстрел со стороны украинских боевиков, в результате которого 11 человек пострадали.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские националисты вновь бьют по мирным районам Донецка. Киевский район города, южная аллея возле «Донбасс Арены». Это место удара снарядов калибром 155 миллиметров. Никто не пострадал, но повсюду видны следы от осколков. Рядом стоящий каштан издроблен ими.

Этой ночью по Донецку были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Накануне из-за обстрелов пострадали 11 человек, в том числе ребенок. В Куйбышевском районе города девочке пришлось оказывать первую помощь прямо в магазине.

«Не оставили в покое и Ворошиловский район Донецка. По нему ударили ракетой РСЗО "Град". Это - жилой дом, по количеству горящих окон можно понять: здесь находятся люди. Уже вижу, что большая часть окон от первого до последнего этажа повреждена, а сам удар был на девятом этаже в кладовую комнату», - рассказал корреспондент Алексей Огренич.

Удар был такой силы, что на протяжении всех девяти этажей были выбиты все окна лестничной площадки. После попадания ракеты в дом от ранее застекленного балкона ничего не осталось: снесены все деревянные основания и стекла.