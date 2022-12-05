Куски кирпича и битое стекло: кадры последствий обстрела Алчевска из РСЗО HIMARS
Коммунальные службы разбирают завалы и устраняют последствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Украинские боевики выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщил с места событий корреспондент Валентин Гвоздев.
В результате обстрела вся прилегающая территория усыпана битым стеклом, кусками кирпича и бетонными плитами. Коммунальные службы разбирают завалы и устраняют последствия.
«Ракетный удар был нанесен ран утром по зданию общежития в центре города. Здесь размещался центр временного содержания беженцев, и проживали строители, прибывшие восстанавливать города ЛНР», - сказал Гвоздев.
В здании три подъезда, по каждому националисты выпустили по две ракеты, уточнил корреспондент.
Между тем, мэр Алчевска Альберт Апшев заявил, что в результате удара три человека погибли, около 15 ранены.