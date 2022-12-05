В стране и мире Куски кирпича и битое стекло: кадры последствий обстрела Алчевска из РСЗО HIMARS Андрей Аркадьев Валентин Гвоздев Коммунальные службы разбирают завалы и устраняют последствия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские боевики выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщил с места событий корреспондент Валентин Гвоздев. В результате обстрела вся прилегающая территория усыпана битым стеклом, кусками кирпича и бетонными плитами. Коммунальные службы разбирают завалы и устраняют последствия. «Ракетный удар был нанесен ран утром по зданию общежития в центре города. Здесь размещался центр временного содержания беженцев, и проживали строители, прибывшие восстанавливать города ЛНР», - сказал Гвоздев. В здании три подъезда, по каждому националисты выпустили по две ракеты, уточнил корреспондент. Между тем, мэр Алчевска Альберт Апшев заявил, что в результате удара три человека погибли, около 15 ранены. Экспертное мнение и аналитика