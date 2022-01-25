Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет 15-21 августа

Восьмой Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании оргкомитета форума.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021"», - сказал он.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что последние семь лет мероприятие демонстрирует стабильно высокие показатели. Попов напомнил, что в прошлом году «Армию-2021» посетило более 1,7 миллиона человек.

В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов анонсировал месяц проведения форума «Армия-2022» и очередных Армейских международных игр. Он рассказал, что форум будет традиционно синхронизирован с Играми и состоится в августе 2022 года. Церемония открытия обоих мероприятий пройдет в подмосковном парке «Патриот».

Попов напомнил, что в предыдущем форуме «Армия-2021» приняли участие около полутора тысяч предприятий и организаций. Они представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В работе приняли участие представители 117 иностранных государств.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов