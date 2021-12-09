Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Генштабе ВС РФ анонсировали месяц проведения форума «Армия-2022»

14:09 09.12.2021
По словам Валерия Герасимова, форум будет традиционно синхронизирован с Армейскими международными играми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Olga Sokolova, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов анонсировал месяц проведения Международного военно-технического форума «Армия-2022» и очередных Армейских международных игр.

«В августе следующего года планируется провести очередные Армейские международные игры. Как и в этом году, они будут проведены одновременно с Международным военно-техническим форумом. Церемония открытия двух мероприятий пройдет в парке "Патриот"», - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Герасимова, на форум приглашено уже более полутора тысяч предприятий и организаций отечественной промышленности. Организовано приглашение глав оборонных ведомств и делегаций иностранных государств и предприятий. 

Начальник Генштаба подчеркнул, что предыдущий форум «Армия-2021» стал ключевым и наиболее масштабным конгрессно-выставочным мероприятием этого года. В нем приняли участие около полутора тысяч предприятий и организаций. Они представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В работе приняли участие представители 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек. 

Герасимов анонсировал и расширение географии Армейских международных игр - оно, по словам начальника Генштаба, исходит из их возрастающей популярности.

«Мы открыты к равноправному диалогу с зарубежными партнерами по вопросам обеспечения военной безопасности. Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия», - подчеркнул Герасимов.

Также начальник Генштаба заявил, что Россия и Китай продолжат совместные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:09 Армия
Видео
В Генштабе ВС РФ анонсировали месяц проведения форума «Армия-2022»
13:47 В стране и мире
Путин поговорил по телефону с экс-канцлером ФРГ Меркель
13:13 В стране и мире
Видео
В больнице отказались комментировать состояние Хлебниковой
14:32 В стране и мире
Устроившему стрельбу в МФЦ в Москве предъявили обвинение
14:13 В стране и мире
Песков заявил о возможности асимметричного ответа в случае новых санкций США
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.