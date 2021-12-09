В Генштабе ВС РФ анонсировали месяц проведения форума «Армия-2022»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов анонсировал месяц проведения Международного военно-технического форума «Армия-2022» и очередных Армейских международных игр.

«В августе следующего года планируется провести очередные Армейские международные игры. Как и в этом году, они будут проведены одновременно с Международным военно-техническим форумом. Церемония открытия двух мероприятий пройдет в парке "Патриот"», - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Герасимова, на форум приглашено уже более полутора тысяч предприятий и организаций отечественной промышленности. Организовано приглашение глав оборонных ведомств и делегаций иностранных государств и предприятий.

Начальник Генштаба подчеркнул, что предыдущий форум «Армия-2021» стал ключевым и наиболее масштабным конгрессно-выставочным мероприятием этого года. В нем приняли участие около полутора тысяч предприятий и организаций. Они представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В работе приняли участие представители 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек.

Герасимов анонсировал и расширение географии Армейских международных игр - оно, по словам начальника Генштаба, исходит из их возрастающей популярности.

«Мы открыты к равноправному диалогу с зарубежными партнерами по вопросам обеспечения военной безопасности. Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия», - подчеркнул Герасимов.

Также начальник Генштаба заявил, что Россия и Китай продолжат совместные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров