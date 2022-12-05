Прокуратура запросила пожизненные сроки для отца и сына Арашуковых по делу об убийствах

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Прокуратура запросила пожизненные сроки для Рауфа Арашукова и его отца Рауля по делу об убийствах. Кроме того, гособвинитель запросил назначение Арашуковым штрафа в миллион рублей.

«Назначить наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей», - цитирует РИА Новости заявление прокурора из зала Мосгорсуда.

Напомним, в сентябре члены коллегии присяжных Мосгорсуда признали виновными Рауфа Арашукова и его отца Рауля в организации убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Кроме того, дополнительно Рауль Арашуков был признан виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года.