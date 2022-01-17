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Адвокат Добровинский объяснил, почему вдове Градского бессмысленно инсценировать свое ограбление

Елизавета Потейчук
19:00 17.01.2022
По словам правозащитника, Градский и Коташенко следили за делом Ефремова, поэтому понимают, что любую инсценировку можно раскрыть.
Адвокат Добровинский объяснил, почему вдове Градского бессмысленно инсценировать свое ограбление
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Адвокат Александр Добровинский заявил, что инсценировка разбойного нападения с ограблением на вдову известного российского артиста Александра Градского Марину Коташенко не имеет никакого смысла, так как украденная сумма денег вряд ли входила в наследственную массу. По его мнению, Градский и Коташенко наблюдали за делом актера Михаила Ефремова, поэтому они могли догадываться, что любую инсценировку можно раскрыть.

«Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы рублей, то это в любом случае деньги, о которых никто, кроме самого Градского и, очевидно, его супруги, не знал досконально: сколько, кому предназначены и т. д. Соответственно, претендовать на то, что точно неизвестно и не входит в наследственную массу, никто не может», - сказал Добровинский в беседе с Life.ru.

Однако адвокат Сергей Жорин не исключил возможность инсценировки ограбления вдовы Александра Градского. В беседе со «Звездой» правозащитник высказал мнение, что на возможную инсценировку преступления указывает большой временной разрыв между ограблением и обращением в полицию.

Ранее охранник жилого комплекса, где проживает Марина Коташенко, рассказал, почему машина с грабителями легко проехала к дому вдовы Градского. Он не исключил, что грабители могли спрятаться в ее автомобиле.

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