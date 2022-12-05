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«Надеемся на уголовное дело»: адвокат избитого Лепсом о делопроизводстве против певца

Алексей Курильченко
10:14 05.12.2022
Правозащитник рассказал, что конфликт произошел после того, как потерпевший отказался играть с музыкантом на крупную сумму денег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Адвокат избитого певцом Григорием Лепсом мужчины Евгений Хейфиц рассказал телеканалу «Звезда» подробности произошедшей драки. Правозащитник отметил, что зачинщиком драки был Лепс - он напал на пострадавшего, Дмитрия, после того, как тот отказался играть с музыкантом в нарды.

«Дмитрий сидел в баре, играл в нарды. Зашел Лепс с охранником - очевидно, после неудачного концерта. Лепс выпивал, потребовал, чтобы его пустили играть в нарды - предложил играть за 10 тысяч долларов. Дмитрий сказал, что таких денег у него нет, и попросил дать ему доиграть. После чего Лепс отдал охраннику очки и нанес удар моему подзащитному в нос. Потом попросили моего подзащитного выйти на улицу "пообщаться". Дальше Лепс избил его с охранником, о чем имеется видео», - рассказал правозащитник.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. На данный момент он проходит лечение.

«Надеемся на возбуждение уголовного дела. Квалифицируем это как нанесение вреда здоровью средней тяжести - перелом носа со смещением и нападение группой лиц из хулиганских побуждений», - отметил адвокат.

Хейфиц добавил, что пока что у пострадавшего нет цели посадить Лепса в тюрьму - на данный момент речь идет лишь о возбуждении уголовного дела. Потерпевший не сообщил, рассчитывает ли он на извинения или денежную компенсацию.

Драка случилась в воскресенье, 4 декабря. Конфликт начался в баре, затем артист и второй посетитель заведения вышли разбираться на улицу. Там один из охранников певца ударил мужчину, затем Лепс также нанес несколько ударов. В результате у пострадавшего были зафиксированы ушибы, есть подозрение на перелом носа.

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