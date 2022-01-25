Порошенко не дождался следователя и ушел с допроса

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что бывший президент страны Петр Порошенко явился с опозданием на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс, а также раньше времени покинул здание ГБР.

«Прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя», - сказано в сообщении пресс-службы Госбюро, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что бывший украинский лидер явился с опозданием. В Госбюро уточнили, что следователь был готов к общению с подозреваемым.

Такое поведение Петра Порошенко, полагают в ГБР, «может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей».

Несколькими днями ранее сообщалось, что у стороны обвинения есть все основания для того, чтобы оспорить решение суда относительно меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Назначенная мера в виде личного обязательства не обеспечит надлежащего поведения, как отметили в ГБР.

Напомним, бывший политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности государства. Как сообщили в МВД, экс-лидер Украины исчез 24 декабря 2021 года. Более того, он «скрывается от органов досудебного расследования».