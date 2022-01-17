На Украине сообщили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности государства. По данным МВД Украины, имеется постановление суда, разрешающее задержать Порошенко с целью привода.

Экс-лидер Украины, согласно информации МВД, исчез 24 декабря 2021 года. Более того, он «скрывается от органов досудебного расследования». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Украины.

Ранее Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, где проходит заседание об избрании меры пресечения по делу о государственной измене. Согласно трансляции с YouТube-канала «Судебная власть Украины», во время выступления адвоката Игоря Голованя политик заснул, облокотившись на руку и склоняя голову.