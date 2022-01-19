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В ГБР Украины заявили о наличии основания обжаловать приговор Порошенко

Алексей Курильченко
17:42 19.01.2022
Назначенная мера не обеспечит соблюдения Порошенко надлежащего поведения, считают в ведомстве.
В ГБР Украины заявили о наличии основания обжаловать приговор Порошенко
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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У стороны обвинения есть все основания для того, чтобы оспорить решение суда относительно меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Назначенная мера в виде личного обязательства не обеспечит надлежащего поведения, считают в Госбюро расследований Украины.

«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», - сообщается на странице в Facebook ГБР.

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. В частности, Порошенко по решению суда обязан сдать паспорта для выезда за границу.

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