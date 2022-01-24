Россиянам разъяснили суть новой статьи УК РФ для лихачей

Новая статья Уголовного кодекса о наказании за регулярные нарушения правил дорожного движения будет применяться только в отношении злостных нарушителей. Перед судом предстанут те, кто сел за руль, будучи ранее лишенным права управления автомобилем, трижды превысивший скорость более чем на 60 километров в час или регулярно выезжающий на полосу для встречного автотранспорта, сообщает Дума ТВ.

При этом первые два нарушения должны быть одинаковыми: или грубое превышение, или выезд на встречку, а третье должны зафиксировать сотрудники ГИБДД.

Новая статья предусматривает наказание для лихачей в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей либо провести до 480 часов на обязательных работах. Если нарушитель попадется по новой статье повторно, то он рискует отправиться за решетку уже на три года.

Уголовную ответственность для любителей слишком быстрой езды ввели 10 января. Авторы инициативы учли комментарии экспертов, согласно которым 40% водителей, однажды превысивших скорость на 60 километров и более, делают это повторно.

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