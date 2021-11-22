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«Потери, совместимые с фронтовыми»: Васильев анонсировал ужесточение ПДД на фоне смертельных ДТП

Елизавета Потейчук
18:52 22.11.2021
Владимир Васильев заявил, что на фоне большого количества ДТП со смертельным исходом будет установлена более жесткая ответственность за противоправные действия на дорогах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе пресс-подхода после заседания Совета Государственной думы сообщил о плане ужесточения правил дорожного движения. Данное решение было обнародовано на фоне смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли автоблогер Саид Губденский и президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

«Вот вдумайтесь, с января по сентябрь 2021 года у нас с вами 96 314 аварий. Погибло 10 516 человек. Молодые люди в основном, они нам так нужны! Говорили о том, сколько средств страна выделяет, чтобы развиваться, но для этого нужны люди. А еще 121 573 пострадавших. Сколько их в колясках? Сколько с ограниченным здоровьем? Мы не можем этого больше позволить», - заявил Васильев.

Так, Васильев подытожил сказанное тем, что на фоне ужасающей статистики ДТП с травмами и смертельными исходами в ПДД будет внесен ряд ужесточений, которые согласованы с органами МВД. Глава «Единой России» не исключил, что нововведения станут для некоторых граждан очень жесткими. В частности, по словам Васильева, законодателями будет установлена более жесткая ответственность для тех, кто будет создавать угрозу жизни и здоровью людей на дорогах.

«Мы установим порядок, когда за первое нарушение будет наступать ответственность, за рецидив она будет наступать такой, что будет существенной. Далее мы обязательно установим порядок по конфискации транспорта, который становится угрозой жизни других людей в неразумных руках», - анонсировал Васильев.

Ранее стало известно, что Госдума обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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