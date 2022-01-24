Подростки сознались в жестоком тройном убийстве под Омском

В Следственном комитете раскрыли подробности тройного убийства в Омской области. Ранее были задержаны двое подростков, подозреваемых в совершении данного преступления. Трагедия произошла 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района. Жертвами подозреваемых стали 35-летняя женщина, ее 38-летний сожитель и 10-летняя девочка-инвалид.

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы», - сообщает СК РФ по Омской области.

После этого, 14-летняя подозреваемая постучалась к соседям и сообщила об убийстве своих родных и сестры неизвестным мужчиной, который якобы ворвался в дом. Спустя полтора суток тщетных поисков «мужчины с бородой» полицейские усомнились в правдивости показаний подозреваемой.

После задержания, она и ее молодой человек сознались в содеянном. Последний показал место в снегу, куда выбросил нож и окровавленную одежду. Задержанные помещены под стражу, расследование уголовного дела продолжается.