В Омской области задержали двух подростков по подозрению в жестоком убийстве семьи

Сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи в Омской области. По данным источника, одна из задержанных оказалась дочерью убитой женщины.

«По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Омской области неизвестный мужчина совершил жестокое преступление - лишил жизни 10-летнюю девочку и двоих ее родителей. Еще двоим детям 6 и 14 лет удалось спастись. Позднее Следственный комитет опубликовал фоторобот подозреваемого в совершении жестокого убийства.

Кроме того, Валентина, живущая по соседству с убитой семьей в селе Юрьевка Омской области рассказала «Звезде» о произошедшей трагедии. По ее словам, в ночь убийства кто-то сильно стучался в дверь ее дома, но пенсионерка побоялась открыть. Валентина также подчеркнула, что семья была благополучной.