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Эксперт объяснил, кому выгодно введение ограничения цены на нефть из РФ

Семен Лавров
06:30 04.12.2022
Бенефициаром введения данной меры станет США. При этом они, как и другие страны, продолжат покупать нефть из РФ, ведь в противном случае Запад ждет невиданная инфляция цен на данный ресурс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Fyodor Borisov, Transport Photo Images, Globallookpress
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Введение ограничения цены на российскую нефть является идеей Соединенных Штатов, в результате реализации которой пострадают в первую очередь поставщики топлива, операторы танкеров и страховые компании. Им придется платить огромные штрафы и подвергаться преследованиям, если они будут продавать российскую нефть выше потолка цен. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

На деле же, как утверждает специалист, введение предельной стоимости на российские нефтепродукты не означает, что сырье не будет покупаться и продаваться вне пределов указанной суммы.

«Когда европейцы торгуются по поводу потолка цены, это не значит, что они будут по нему что-то покупать», - считает экономист.

Напротив, США оказывали давление на ЕС в вопросе принятия ограничения по стоимости, чтобы все равно продолжать покупать сырье из РФ, ведь если экспорт из России снизится или остановится - Запад ждет невиданный рост мировых цен на нефть и огромная инфляция. Юшков также добавил, что страны Европы, зависящие от поставок нефти из РФ на танкерах, голосовали за более-менее адекватную цену в $70 за баррель, так как иначе они могут остаться без энергоресурсов вовсе.

«Многие страны Евросоюза боятся, что если потолок будет низким, то это реально создаст какие-то проблемы России с экспортом, а если мы сократим экспорт, тогда вообще вся другая, любая нефть в мире подорожает», - объяснил специалист.

В то же время Польша, которая настаивала на снижении предельной стоимости, на самом деле в этом не заинтересована, поскольку обсуждаемые в ЕС ограничения не касались импорта российского топлива ведущегося по газопроводам. А Россия поставляет свою нефть в Польшу именно таким способом.

По мнению эксперта, Россия однозначно будет игнорировать потолок цен и будет действовать по ситуации. Если общемировая цена на нефть не выше потолка - продолжит поставки. Если выше - снизит танкерные поставки в страны с потолком цен.

Ранее стало известно, что ЕС подписал официальный документ, устанавливающий предельную стоимость на покупку ввозимых водным транспортом нефтепродуктов российского производства. Ограничение вступит в силу 5 февраля 2023 года. В ответ на это представители российской стороны неоднократно заявляли, что РФ не станет торговать топливом себе в убыток.

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