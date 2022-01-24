Госдеп распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины

Госдеп разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из данной страны.

«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде членов семей из посольства в Киеве», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Госдеп данную рекомендацию объяснил якобы «угрозой военных действий со стороны России». Ведомство рекомендовало находящимся на Украине американцам рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники сообщил, что Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. Однако на тот момент в ведомстве не подтвердили сообщения о якобы готовящейся эвакуации родственников дипперсонала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину в качестве инструмента для реализации своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. По ее мнению, западные страны нуждаются в постоянном поводе для поддержания «огня санкций».