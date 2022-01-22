Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семей дипломатов с Украины

По данным СМИ, Госдепартамент США якобы распорядился начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. В прессе также отметили, что ведомство может предложить американцам начать вылет из Украины коммерческими рейсами.

«Государственный департамент приказал семьям сотрудников посольства США на Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник», - пишет Fox News со ссылкой на официальные источники.

Однако в Госдепе, в свою очередь, не подтвердили сообщения о якобы готовящейся эвакуации семей дипперсонала. Там же указали, что гражданам страны стоит пользоваться коммерческими авиалиниями, а не рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы.

«Если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы», - цитирует РИА Новости сообщение Госдепа США.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь. По словам высокопоставленного представителя, такая помощь укрепит обороноспособность Украины.