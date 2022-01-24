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В МИД РФ заявили, что Запад использует Украину как поле для экспериментов

Иван Линдеманн
01:06 24.01.2022
Представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Запад нуждается в постоянном поводе для поддержания «огня санкций».
В МИД РФ заявили, что Запад использует Украину как поле для экспериментов
© Фото: MFA Russia, Globallookpress.com
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Страны Запада используют Украину в качестве инструмента для реализации своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», - отметила Захарова в интервью «Известиям».

Представитель МИД РФ добавила, что Запад нуждается в постоянном поводе для поддержания «огня санкций». Для того, чтобы «доказывать российскую агрессию», им нужна площадка для экспериментов – в этом качестве и была выбрана Украина.

Ранее Мария Захарова отреагировала на слухи в СМИ о том, что глава КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, чтобы не портить праздник». По ее словам, «ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением журналисты не обращались».

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