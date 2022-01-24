Кандидат в президенты Франции Земмур рассказал, кого любит из русских классиков

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что любит русский народ и его культуру. Кроме того, он признался, что является поклонником творчества Федора Достоевского и Льва Толстого. Один из любимых писателей политика также Василий Гроссман.

«Я полагаю, что французы и русские - это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем», - сказал он в эфире телеканала France 5.

Также он сообщил, что не верит в то, что Россия могла вмешаться в выборы президента США.

«Скорее, американцы прослушивали своих союзников, а не русские», - уточнил он.

В ходе этого же интервью Земмур заявил, что в случае избрания на пост президента Франции он намерен снять санкции, введенные в отношении России.

По мнению политологов, у Земмура есть высокие шансы пройти во второй тур и побороться за президентское кресло с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Выборы во Франции пройдут в апреле этого года.