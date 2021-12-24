Единственный официально критикующий: в Париже назвали Эрика Земмура французским Райкиным

Весной 2022 года во Франции должны состояться президентские выборы. Основное противостояние обещает развернуться между действующим президентом страны Эмманюэлем Макроном и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Но на авансцене появляется третий «игрок» - приверженец национализма и лидер партии «Реконкиста» Эрик Земмур, который пропагандирует возврат к французским корням и исторические принципы госуправления. Он твердо намерен добиваться перемен, в частности, например, восстановления закона Наполеона Бонапарта, в соответствии с которым новорожденным французам позволялось давать только имена, записанные во французские календари или, на худой конец, заимствованные из истории.

В обсуждении возможного будущего Франции, которое произошло в студии программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», приняла участие преподаватель Католического университета Вандеи Рафаэль Оклер. Общаясь по видеосвязи прямо из Парижа, она выразила свою точку зрения, использовав при этом интересное сравнение.

Оклер отметила, что на настоящий момент во Франции отсутствует оппозиция к власти, поэтому страна «находится в грустном состоянии».

«Царствует гигантская цензура. Если вы еле позволите себе усомниться, что во Франции, например, слишком много мечетей, вас могут легко уволить с работы. Поэтому, когда такие фигуры, как Эрик Земмур, появляются, люди верят, что наконец-то могут сказать все как есть. Это когда один человек говорит правду. По-моему, это роль, которую в Советском Союзе немного выполнял Аркадий Райкин - он был единственный человек, который официально мог критиковать власть. Сейчас такая же ситуация, но вместо Райкина - Эрик Земмур», - сказала преподаватель.

Ранее неизвестный накинулся на Земмура перед митингом с его участием. Кандидат в президенты готовился выступить на предвыборном мероприятии, но по пути к трибуне неопознанный мужчина схватил его за шею и голову.

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