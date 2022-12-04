Британские правоохранители отказались раскрывать личность гражданина РФ, задержанного в Лондоне
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) отказалось раскрывать личность российского гражданина, который был задержан в Лондоне в субботу, 3 декабря.
«Мы не можем ничего добавить к ранее выпущенному пресс-релизу», - передает ТАСС заявление пресс-службы NCA.
Напомним, издание The Independent, ссылаясь на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, сообщило, что в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали российского бизнесмена. Как сообщает газета, речь идет о 58-летнем мужчине, при этом его имя не раскрывается. Некоторые СМИ и Telegram-каналы писали, что задержанным может быть российский олигарх Михаил Фридман.
В пресс-службе Альфа-Банка «Звезде» сообщили, что бизнесмен находится у себя дома, он не под арестом. При этом отметили, что олигарх «никакого отношения к этой истории он не имеет».