The Independent: в Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена

Некоторые средства массовой информации и Telegram-каналы сообщают, что задержанным может быть российский олигарх Михаил Фридман. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали российского бизнесмена. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent, ссылаясь на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Как сообщает газета, речь идет о 58-летнем мужчине, при этом его имя не раскрывается. Предприниматель был задержан 1 декабря в его собственном «многомиллионном» доме в Лондоне. Всего в операции по задержанию были задействованы около 50 сотрудников нацагентства.

Отмечается, что бизнесмен обвиняется в отмывании денежных средств и сговоре с целью обмана МВД Великобритании и лжесвидетельства. По данным издания, его отпустили под залог. Некоторые средства массовой информации и Telegram-каналы сообщают, что задержанным может быть российский олигарх Михаил Фридман. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее сын российского олигарха Михаила Фридмана, Александр Ожельский, попросил Киев снять с него введенные ранее санкции. По словам молодого человека, его удивил отказ Украины учесть его мнение насчет российской спецоперации.