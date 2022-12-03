В пресс-службе Альфа-Банка опровергли новость об аресте Фридмана

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Российский бизнесмен Михаил Фридман находится у себя дома, он не под арестом. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», - заявили в пресс-службе.

Ранее первый вице-президент консорциума «Альфа-групп» Кирилл Бабаев не подтвердил и не опроверг «Звезде» задержание российского миллиардера Михаила Фридмана в Великобритании.

Позже это сделал источник из окружения предпринимателя. С его слов, Фридмана задержали в Лондоне, но позже отпустили под залог. Других подробностей он не привел.