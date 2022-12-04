Эрдоган рассказал о подготовительных работах по проекту газового хаба

© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Турция ведет подготовительные работы в рамках проекта по созданию газового хаба для распределения топлива в Европу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью.

«…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», - приводит РИА Новости заявления Эрдогана.

Создать в Турции газовый хаб президент Владимир Путин предложил в октябре, во время встречи со своим турецким коллегой на полях саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Во время переговоров российский лидер заявил, что турецкий газовый хаб мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

Ранее президент Турции предположил, что местом газового хаба, который ранее предложила создать Россия, может стать Тракья. Министерство энергетики страны приступило к соответствующей работе с российской стороной, добавил он.