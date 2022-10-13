Путин заявил, что турецкий газовый хаб мог бы стать определителем цен

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась на полях саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Во время нее российский лидер заявил, что турецкий газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены.

«В ходе работы хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это могла бы быть не только площадка поставок, но и определения цены. Это очень важный вопрос, вопрос ценообразования», - сказал глава государства.

Ранее Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Российский лидер пожелал коллеге успешного проведения чемпионата мира по футболу.