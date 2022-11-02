Эрдоган назвал предположительное место газового хаба в Турции

Ранее президент Владимир Путин привел в качестве примеров позитивного сотрудничества с Турцией договоренности о создании газового хаба и развитие двусторонних отношений в сфере туризма.

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Местом газового хаба в Турции, который ранее предложила создать Россия, может стать Тракья. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Министерство энергетики страны приступило к соответствующей работе с российской стороной, добавил он.

«По месту, скорей всего, самое удобное по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами», - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

О том, что турецкий газовых хаб может стать не только площадкой для поставок топлива в Европу после инцидентов на «Северных потоках», но и определителем цен, президент Владимир Путин заявил в начале октября на полях саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. После президенты России и Турции поручили детально проработать вопрос создания подобного хаба.