В мэрии Нижневартовска назвали причину хлопка в жилом доме

В списке погибших числятся четверо местных жителей, еще один пропал без вести.

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Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске могла стать неправильная эксплуатация газовых баллонов. К такому выводу пришли в городской мэрии.

«Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации в Telegram.

Трагедия произошла около 16:00 мск в одном из домов по улице Мира. Взрывная волна обрушила перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.

По последним данным, в списке погибших числятся четверо местных жителей. Одного, который также считался погибшим, медики смогли реанимировать. Еще один человек пропал без вести. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.