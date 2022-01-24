Столтенберг заявил о возможности расширения присутствия НАТО в Восточной Европе

НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных боевых групп в Восточной Европе. Об этом заявил журналистам в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговорам с главами МИД Швеции и Финляндии.

«Мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения нашего присутствия в восточной части альянса, что может включать развертывание дополнительных боевых групп НАТО», - сказал он.

По его словам, наращивание потенциала НАТО на востоке будет происходить «пропорционально с международными обязательствами» для повышения безопасности в Европе.

Ранее в НАТО заявили, что союзники приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе из-за «продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Москва в то же время отрицает какие бы то ни было обвинения в агрессии со своей стороны. В Кремле полагают, что ситуация искусственно нагнетается самой Украиной и странами альянса.