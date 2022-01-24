В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте альянса.

В сообщении отмечается, что военный блок приводит силы в состояние готовности.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», - указывается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы «вторжения» на Украину.