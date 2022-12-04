В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Битая карта: почему США «споткнулись» об Украину в попытке навредить России

Виталий Акиньшин
18:16 04.12.2022
Целый ряд отставных военных в США признали неспособность украинских националистов оказывать сопротивление ВС РФ на фоне сокращения поставок западного оружия.
Битая карта: почему США «споткнулись» об Украину в попытке навредить России
© Фото: Xander Heinl, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сразу несколько американских высокопоставленных военных на минувшей неделе выразили мнение, что политика Вашингтона по отношению к Украине и России оказалась в корне неправильной. Так бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative выразил мнение, что американские лидеры преувеличивали мощь Вашингтона и Киева и преуменьшали стратегические преимущества Москвы.

«Лидеры, которые втягивали Америку в войны во Вьетнаме, на Балканах, в Афганистане и Ираке, делали это, потому что были уверены, что борьба будет короткой и радикальной. Очередной жертвой такого мировосприятия стала Украина <...> Администрация Байдена отказывается сообщить американскому народу правду. Киев не побеждает и никогда не победит в этом конфликте. Тяжелые потери, которые украинская сторона несла в течение месяцев в ходе бессмысленных атак против российской обороны на юге страны, сильно ослабили ее вооруженные силы», - заявил Макгрегор.

Штаты, уверен отставной советник, вставая на путь конфронтации с Москвой, рассчитывали на фатальное ослабление России, но в результате - военный конфликт привел к обратному результату. Москва существенно усилилась и нарастила свой военный потенциал, уверен он. Поэтому итог этих действий ни для кого не должен стать неожиданностью.

Вторит Макгрегору и экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он вообще выпустил разгромную статью про политику США на Украине.

«Восьмимесячная щадящая политика Кремля в отношении Украины, помогающая ей вести войну против российских сил, похоже, подошла к концу. Инфраструктура - энергетика, транспорт, вода Украины закрывается <...> Кажется, что русские не хотят уничтожать все, если Запад и его марионеточное правительство на Украине придут в себя», - пишет Робертс.

В общем ситуация складывается такая: продолжать накачивать Украину оружием, как в начале спецоперации, Запад уже не в состоянии. Американский ВПК, конечно - за это, но мощностей не хватает, все что было свободно уже израсходовано, а для производства нового нужно время. Но и отказаться от Украины - значит публично признать свое поражение.

Подробнее о провальной политике коллективного Запада на Украине и о реакции Москвы на оголтелую русофобию союзников США в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:51 В стране и мире
Видео
Обломки перекрытий и работа спецслужб: кадры с места обрушения дома в Нижневартовске
16:34 В стране и мире
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
15:40 В стране и мире
Спецназовец ЗВО рассказал, как украинский боевик спокойно ушел из боя без ноги
14:25 В стране и мире
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.