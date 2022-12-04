Битая карта: почему США «споткнулись» об Украину в попытке навредить России

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Сразу несколько американских высокопоставленных военных на минувшей неделе выразили мнение, что политика Вашингтона по отношению к Украине и России оказалась в корне неправильной. Так бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative выразил мнение, что американские лидеры преувеличивали мощь Вашингтона и Киева и преуменьшали стратегические преимущества Москвы.

«Лидеры, которые втягивали Америку в войны во Вьетнаме, на Балканах, в Афганистане и Ираке, делали это, потому что были уверены, что борьба будет короткой и радикальной. Очередной жертвой такого мировосприятия стала Украина <...> Администрация Байдена отказывается сообщить американскому народу правду. Киев не побеждает и никогда не победит в этом конфликте. Тяжелые потери, которые украинская сторона несла в течение месяцев в ходе бессмысленных атак против российской обороны на юге страны, сильно ослабили ее вооруженные силы», - заявил Макгрегор.

Штаты, уверен отставной советник, вставая на путь конфронтации с Москвой, рассчитывали на фатальное ослабление России, но в результате - военный конфликт привел к обратному результату. Москва существенно усилилась и нарастила свой военный потенциал, уверен он. Поэтому итог этих действий ни для кого не должен стать неожиданностью.

Вторит Макгрегору и экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он вообще выпустил разгромную статью про политику США на Украине.

«Восьмимесячная щадящая политика Кремля в отношении Украины, помогающая ей вести войну против российских сил, похоже, подошла к концу. Инфраструктура - энергетика, транспорт, вода Украины закрывается <...> Кажется, что русские не хотят уничтожать все, если Запад и его марионеточное правительство на Украине придут в себя», - пишет Робертс.

В общем ситуация складывается такая: продолжать накачивать Украину оружием, как в начале спецоперации, Запад уже не в состоянии. Американский ВПК, конечно - за это, но мощностей не хватает, все что было свободно уже израсходовано, а для производства нового нужно время. Но и отказаться от Украины - значит публично признать свое поражение.

Подробнее о провальной политике коллективного Запада на Украине и о реакции Москвы на оголтелую русофобию союзников США в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».