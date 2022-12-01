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Лавров: Запад публично объявил, что Россия должна быть уничтожена

Сергей Лебедев
13:41 01.12.2022
В некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить РФ на несколько частей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Запад публично объявил, что Россия должна быть уничтожена. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить нашу страну на несколько частей.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. Западные страны накачивают ее оружием.

«Инфраструктура, которая сейчас атакуется, о ней рассказывают, секретов нет. Она обеспечивает боевой потенциал националистов, удары наносятся высокоточным оружием. От этих объектов зависит функционирование украинских боевиков, а удары по ней также мешают накачке Украины западным оружием, которым убивают россиян», - добавил Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, выработанным 73 года назад. По его словам, русских хотят держать вне Европы.

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