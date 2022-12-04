Politico: принятие Конгрессом США временного финансирования правительства сократит помощь Киеву

Отмечается, что Пентагону еще не приходилось иметь дело с временным финансированием, предоставляемым на весь год.

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Если Конгресс США примет инициативы о временном финансировании правительства на весь финансовый год, может произойти остановка военной помощи киевскому режиме и закупок бомбардировщика B-21 Raider, который способен нести ядерное оружие, пишет Politico, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Американскому Минобороны последние годы приходилось работать в условиях краткосрочной инициативы, в связи с чем военное ведомство каждый год выступало с такого рода просьбами. Но в этом году, по данным газеты, в текущем году другая ситуация. Пентагону еще не приходилось иметь дело с временным финансированием, предоставляемым на весь год.

«Мне с трудом вериться, что (такое финансирование - Прим.ред.) для нас будет возможным. Это большая угроза, большая угроза», - приводятся слова замглавы МО Соединенных Штатов Майкла Маккорда, который занимается финансовым вопросами ведомства.

Также в материале газеты отмечается, что, по данным других источников, такая ситуация может стать кризисной для Пентагона.

Ранее в США впервые показали новый стратегический бомбардировщик B-21, изготовленный по технологии «стелс». Глава Минобороны страны заявил, что ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с возможностями этого военного самолета.