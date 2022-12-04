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Новак: Россия будет поставлять нефть только в работающие на рыночных условиях страны

Ян Брацкий
17:03 04.12.2022
По мнению вице-премьера Александра Новака, решение ЕС о введении ценового потолка противоречит нормам ВТО и приведет к ухудшению состояния международного энергетического сектора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Россия будет продавать нефть и нефтепродукты только в те страны, которые будут работать на рыночных условиях. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Решение стран Евросоюза о введение ценового потолка на российскую нефть политик назвал необоснованным и чреватым еще большими проблемами на энергетическом рынке.

«Этот инструмент нерыночный, неэффективный, противоречащий нормам ВТО <...> Такое вмешательство может привести к еще большей дестабилизации рынка, к дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций <...> Поэтому мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», - подчеркнул Новак.

Ранее стало известно, что Европейский союз официально закрепил меру, согласно которой российская нефть, транспортируемая с помощью танкеров, не будет продаваться по стоимости выше $60 долларов за баррель. Соответствующий документ был опубликован в «Официальном журнале ЕС» в субботу вечером. Установленное ограничение будет действовать при условии, что стоимость продажи нефтепродуктов будет на 5% ниже рыночной. Закон также запрещает оказывать техническую помощь и другие услуги танкерам, транспортирующим топливо.

По мнению руководителя Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслава Мищенко, которое он озвучил ранее, рынок найдет способы обойти ограничения на поставки. Причем, чем более жесткими они будут, тем быстрее справится рынок, считает он.

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