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Аналитик допустил опосредованные поставки нефти из России в ЕС после введения потолка цен

Ян Брацкий
15:26 04.12.2022
Как отметил Вячеслав Мищенко, если ограничения по поставкам будут жесткими, то цены будут расти, а Россия просто перенаправит свое топливо на другие рынки.
Аналитик допустил опосредованные поставки нефти из России в ЕС после введения потолка цен
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Рынок найдет способы обойти ограничения на поставки российской нефти. Об этом заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

«Прямых поставок в Европу не будет из России, значит, эта нефть будет идти опосредованно. Каким образом, пока непонятно. Скорее всего, на рынок и на цены повлияет предстоящая встреча стран ОПЕК+, которые должны будут, по разным оценкам, принять решение о сокращении добычи, соответственно, производства нефти», - объяснил эксперт в беседе с RT.

Что касается грядущего собрания ОПЕК+, то по факту переговоров цены на нефть могут подняться до $100 за баррель.

Ранее Европейский союз официально закрепил меру, согласно которой российская нефть, транспортируемая с помощью танкеров, не будет продаваться дороже $60 долларов за баррель. Соответствующий документ был опубликован в «Официальном журнале ЕС» в субботу вечером. Установленное ограничение будет действовать при условии, что стоимость продажи нефтепродуктов будет на 5% ниже рыночной. Документ также запрещает оказывать техническую помощь и другие услуги танкерам, транспортирующим топливо.

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