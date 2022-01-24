Боярский оценил решение некоторых болельщиков игнорировать игры

Решение о внедрении на российских стадионах электронных паспортов болельщика (Fan ID) необходимо принять как должное. Любой фанат своей команды сделает все, чтобы попасть на игру, в том числе оформит необходимые разрешительные документы. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский, комментируя решение болельщиков некоторых клубов бойкотировать игры из-за введения Fan ID.

«Я сделаю все, чтобы попасть на стадион. Конечно, я оформлю Fan ID. Думаю, что в этом вопросе должны разбираться юристы, а не эмоциональные болельщики. Мало ли, кто и что не хочет. Если это не соответствует Конституции - отменят, если отвечает требованиям - надо принять как должное», - считает Боярский.

С ним согласен почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Ранее он отметил, что настоящий поклонник футбола и болельщик своей команды должен ходить на стадион, а любые бойкоты приведут к расколу внутри фанатского движения.

Сегодня стало известно о решении фанатских объединений бойкотировать соревнования, на которых будут применяться электронные паспорта болельщика. По мнению поклонников «Спартака» и «Зенита», это навязанное решение, не имеющее ничего общего с безопасностью на трибунах. Болельщики намерены игнорировать игры РПЛ до полной отмены закона о Fan ID.