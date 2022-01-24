Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Начнется вакханалия»: в РФС оценили решение болельщиков нескольких клубов бойкотировать игры

Ян Брацкий
13:32 24.01.2022
Ранее фанатские объединения московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга объявили бойкот играм, на которых будут применяться электронные паспорта болельщиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stupnikov Alexander spartak.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Бойкот матчей РПЛ фанатами «Спартака» - выбор самих болельщиков. Такого мнения придерживается почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя «Звезде» решение фанатского актива не приходить на трибуны до тех пор, пока не будет отменен закон об электронных паспортах (Fan ID).

«Ничего страшного в этом нет, паники быть не должно. Если фанатов не устраивал этот закон - надо было приходить и обращаться в соответствующие структуры на этапе обсуждения. Коль скоро они это не сделали, а закон принят, то какой смысл высказывать негодование? Они себя загоняют в угол. Ну будут бойкотировать одни - другие придут. Они сами по себе ударят. Какие они болельщики, если не придут болеть за свой клуб? Это внесет раздрай в общество болельщиков и начнется вакханалия», - рассказал «Звезде» Колосков.

Ранее фанатские объединения московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга объявили бойкот матчам национального чемпионата и любым другим играм, на которых будут применяться электронные паспорта болельщиков. Фанаты сочли это решение навязанным и не имеющим ничего общего с безопасностью на стадионах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:34 В стране и мире
В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе
11:31 В стране и мире
Видео
Рашкин пригрозил «не выполнять обязательств депутата» в случае отказа суда удовлетворить жалобу его защиты
11:05 В стране и мире
На Украине назвали преждевременным решение Госдепа о вывозе дипломатов
10:13 Вопросы истории
Прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области
08:53 Армия
Видео
Небо под контролем: как российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование
Популярное
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака
Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году в России
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.