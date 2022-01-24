«Начнется вакханалия»: в РФС оценили решение болельщиков нескольких клубов бойкотировать игры

Бойкот матчей РПЛ фанатами «Спартака» - выбор самих болельщиков. Такого мнения придерживается почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя «Звезде» решение фанатского актива не приходить на трибуны до тех пор, пока не будет отменен закон об электронных паспортах (Fan ID).

«Ничего страшного в этом нет, паники быть не должно. Если фанатов не устраивал этот закон - надо было приходить и обращаться в соответствующие структуры на этапе обсуждения. Коль скоро они это не сделали, а закон принят, то какой смысл высказывать негодование? Они себя загоняют в угол. Ну будут бойкотировать одни - другие придут. Они сами по себе ударят. Какие они болельщики, если не придут болеть за свой клуб? Это внесет раздрай в общество болельщиков и начнется вакханалия», - рассказал «Звезде» Колосков.

Ранее фанатские объединения московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга объявили бойкот матчам национального чемпионата и любым другим играм, на которых будут применяться электронные паспорта болельщиков. Фанаты сочли это решение навязанным и не имеющим ничего общего с безопасностью на стадионах.