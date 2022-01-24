80 лет в «Авангарде»: завод-производитель ракет для С-400 отмечает юбилей

Ракета взмывает вертикально вверх и только потом берет направление в сторону цели. Такое уникальное конструкторское решение, в отличие от ЗРК наклонного типа, позволяет С-400 мгновенно реагировать на воздушные угрозы и, не меняя боевых позиций, держать оборону на все 360 градусов. С 2007 года «Триумфы» на страже российского неба. По своим ТТХ им нет равных в мире. Неудивительно, что даже Турция, страна НАТО, для защиты своего воздушного пространства выбрала С-400, а не американский «Пэтриот».

Ракеты, уничтожающие цель с высокой точностью, создают и собирают в Москве - на заводе «Авангард». Длинный путь сложнейшего производства начинается от печи. В процессе экзотермической штамповки при высоких температурах и давлении заготовки из цветных металлов становятся невероятно прочными, но при этом остаются очень легкими.

Ювелирную форму детали ракеты «шлифуют» в механосборочном цехе. Точность до микрона будущие газовые и аэродинамические рули получают на высокоточных станках с числовым программным управлением. А вот «нервная система» будущей ракеты практически вся ручной работы. В электромонтажном цеху жгуты из особо чистой меди собирают воедино при помощи специальной клейкой ленты, припаивают разъемные контакты и тщательно герметизируют.

Сегодня завод «Авангард» это десятки высокотехнологичных цехов, большинство из которых совершенно секретные, что сегодня, что на заре своего становления. В далеком 1942-м, в годы войны здесь серийно выпускали двигатели для самолетов У-2, больше известных как «Небесные тихоходы». Один из таких бережно хранят в местном музее. Еще одна реликвия – обломок крыла, сбитого над Уралом U-2 - американского самолета-разведчика, которым управлял летчик Фрэнсис Пауэрс. В 1960 его поразила ракета комплекса С-75, который уже тогда производили на «Авангарде».

«Авангард» выстоял и в тяжелые 90-е. Правда, состояние было плачевным: прохудившаяся в цехах кровля и устаревшее оборудование, потеря уникальных кадров, специалистов. Как и многие другие предприятия ВПК его ждала незавидная участь. Но в 2002 году концерн «Алмаз-Антей» взял завод под свое крыло и не прогадал. Коллектив завода отмечает круглую дату - 80 лет со дня основания и за свое будущее не переживает: желающих приобрести очень надежные и точные «авангардовские» ракеты, хватает - это десятки армий мира, ну и, конечно, в-первую очередь, родные Вооруженные Силы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих