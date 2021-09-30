Путин и Эрдоган обсудили расширение взаимодействия по С-400

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили расширение взаимодействия по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

«О возможности продолжения и расширения сотрудничества по С-400 и по другим направлениям. Обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории», - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, о чем говорили Путин и Эрдоган на вчерашней встрече в Сочи.

Еще, по словам Пескова, главы двух стран обсуждали возможность взаимодействия по авиации в контексте исключения Турции из программы истребителей F-35.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Способны уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай и Турция.