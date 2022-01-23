«Триумф» военной воли: эффектные кадры пусков ракет ЗРК С-400

«Военная приемка. С-400. Ракета от "Авангарда"»: впервые на экранах - тайны создания ракеты для знаменитого на весь мир комплекса С-400 «Триумф». Практически все этапы производства уникальной ракеты на заводе «Авангард», о существовании которого многие не догадываются, хотя расположен он прямо в черте Москвы, всего в девяти километрах от Кремля.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка». Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.