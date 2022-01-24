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Великобритания вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Киева

Ян Брацкий
12:29 24.01.2022
По сообщениям СМИ, свои рабочие места покинут около половины британских дипломатов и члены их семей.
Великобритания вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Киева
© Фото: Hennadii Minchenkoukrinform, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Часть британских дипломатов и члены их семей будут вынуждены покинуть дипломатическую миссию в Киеве из-за «растущей угрозы» со стороны России. Ранее о подобном решении в отношении своих дипломатических сотрудников заявили в Госдепе США.

В Twitter-аккаунте посольства Великобритании в Киеве сообщается, что оно продолжит выполнять свои функции, однако некоторые сотрудники будут отозваны.

По данным BBC, свои рабочие места покинут около половины британских дипломатов. Подобное решение названо превентивным. В МИД Украины его назвали поспешным, отметив, что не видят реальных угроз для иностранных дипломатов.

Политику коллективного Запада на Украине ранее оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Украину используют в качестве инструмента для реализации своих региональных интересов. Захарова также отметила, что Запад нуждается в постоянном поводе для введения новых санкций и «доказательств российской агрессии».

Москва неоднократно давала понять, что никакой военной агрессии в отношении соседнего государства не планирует. А вот Запад готовит опасные провокации, считают в МИД РФ.

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