В ЕС прокомментировали эвакуацию американских дипломатов с Украины

ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он при этом подчеркнул, что европейские дипломаты покидать украинскую территорию не собираются.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», - сказал Боррель перед началом заседания глав министерств иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Дипломат добавил, что «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

Ранее стало известно, что Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Свои рекомендации ведомство объяснило якобы существующей «угрозой военных действий со стороны России».