Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЕС прокомментировали эвакуацию американских дипломатов с Украины

Роман Захаров
10:45 24.01.2022
По словам Жозепа Борреля, европейские дипломаты покидать украинскую территорию не собираются.
В ЕС прокомментировали эвакуацию американских дипломатов с Украины
© Фото: Adrian C. Nitu imageBROKER.com, Globallookpress
Читайте нас на:

ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он при этом подчеркнул, что европейские дипломаты покидать украинскую территорию не собираются.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», - сказал Боррель перед началом заседания глав министерств иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Дипломат добавил, что «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

Ранее стало известно, что Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Свои рекомендации ведомство объяснило якобы существующей «угрозой военных действий со стороны России».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:45 В стране и мире
В ЕС прокомментировали эвакуацию американских дипломатов с Украины
10:42 Спорт
Болельщики «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот играм из-за закона о FAN ID
10:13 Вопросы истории
Прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области
08:53 Армия
Видео
Небо под контролем: как российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование
06:51 В стране и мире
Видео
Подростки сознались в жестоком тройном убийстве под Омском
Популярное
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака
Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году в России
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.