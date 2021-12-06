На кандидата в президенты Франции Земмура перед митингом напал неизвестный

Во Франции перед митингом неизвестный мужчина накинулся на кандидата в президенты Эрика Земмура. Нападавший был задержан службой безопасности политика.

По данным телеканала BFMTV, в воскресенье Земмур выступал на предвыборном митинге. По пути к трибуне на него прыгнул мужчина, схватил за шею и голову.

Сообщается, что нападавший известен полиции и сейчас находится под стражей за совершение «умышленного насилия». Причины подобного поступка неизвестны. Кроме того, непонятно хотел ли мужчина «атаковать Эрика Земмура», пишет канал.