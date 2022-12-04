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Рекорд Месси и гол в свои ворота: Аргентина обыграла Австралию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Анна Касаткина
00:25 04.12.2022
В четвертьфинале мундиаля аргентинцы сыграют с Нидерландами.
Рекорд Месси и гол в свои ворота: Аргентина обыграла Австралию и вышла в 1/4 финала ЧМ
© Фото: Xu Zijian XinHua GlobalLookPress
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Сборная Аргентины обыграла австралийцев в матче чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в четвертьфинал мундиаля. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый гол забил капитан аргентинской команды Лионель Месси, который проводил 1000-й матч в своей карьере. Забитый мяч стал 9-м на ЧМ для Месси, таким образом он побил достижение Диего Марадоны (8 мячей). На 57-й минуте отличился Хулиан Альварес. В ворота австралийцев автогол забил полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Команда Аргентины выходит в 1/4 финала чемпионата, где сыграет с Нидерландами, которые в 1/8 победили США со счетом 3:1.

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