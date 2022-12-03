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Месси побил рекорд Марадоны по количеству голов на ЧМ

Семен Лавров
23:31 03.12.2022
На 35-ой минуте игры против Австралии Месси забил свой девятый гол на матчах чемпионатов мира.
Месси побил рекорд Марадоны по количеству голов на ЧМ
© Фото: L.Urman, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд своего именитого соотечественника - Диего Марадоны. Забив гол на 35-ой минуте игры 1/8 финала против сборной Австралии, Месси вышел на второе место в топе аргентинских футболистов по количеству мячей в матчах чемпионатов мира.

Ранее следом за лидером списка лучших бомбардиров аргентинской сборной Габриэлем Батистутой следовала другая легенда мирового футбола - Диего Марадона. Таким образом топ игроков по количеству забитых на мундиале голов стал таким: Батистута - 10 мячей, Месси - 9, Марадона и Стабиле - по 8. 

На данный момент счет в матче Аргентина - Австралия: 2:0 в пользу аргентинской сборной. Идет второй тайм.

Недавно завершился другой матч 1/8 финала: Нидерланды - США, в котором голландцы одержали решительную победу со счетом 1:3. В плей-офф чемпионата мира по футболу команды играют на выбывание, поэтому данная игра для американской сборной стала последней на этом турнире.

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