США едут домой: сборная Нидерландов победила в 1/8 финала ЧМ-2022

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Сборная Нидерландов обыграла команду США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая проходила на стадионе Халифа Интернешнл, завершилась со счетом 3:1.

Гол и две голевые передачи на свой счет записал Дензел Дюмфрис. Американцы сумели ответить только забитым мячом Хаджи Райта на 76 минуте матча. На 10-й минуте счет открыл Мемфис Депай, в добавленное к первому тайму время преимущество голландцев упрочил Дейли Блинд, который на 81-й минуте отдал еще и голевую передачу.

В 1/4 финала «оранжевые» встретятся с победителем пары Аргентина-Австралия. Матч состоится сегодня в 22:00.

Ранее стали известны все участники этапа плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Они определилось по результатам последних матчей группового этапа. Оставшиеся шесть пар первого раунда плей-офф выглядят следующим образом: Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Бразилия - Южная Корея, Марокко - Испания, Португалия - Швейцария.