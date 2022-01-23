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Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных

Алиса Кононенко
08:24 23.01.2022
Ранее в поселке Домна Читинского района стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.
Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных
© Фото: Pixabay
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После трагедии, произошедшей с семилетним ребенком в поселке Домна, Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил попросить власти об изменении федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон», - заявил Осипов на встрече с жителями Домны. 

По словам губернатора, с территории села оперативно будут убраны все собаки, неосвещенные улицы в ближайшее время оснастят приборами освещения, а для поездок в школу выделят дополнительный автобус.

Помимо этого, отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.

Ранее жители села Домна Читинского района вышли на стихийный сход возле здания администрации.   

Незадолго до этого в селе произошла трагедия - стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. 

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