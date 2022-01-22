В стране и мире В Забайкалье стая собак загрызла семилетнюю девочку Алексей Курильченко По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело. © Фото: СК РФ Читайте нас на: В поселке Домна Читинского района Забайкальского края стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». «По данным следствия, 22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных», - говорится в сообщении на сайте регионального СК. В декабре в Николаевске-на-Амуре бродячие собаки напали на малолетнего ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована в медицинское учреждение. По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика