Жители села Забайкалья, где собаки загрызли девочку, устроили сход у администрации

В селе Домна Читинского района местные жители вышли на стихийный сход возле здания администрации. Сообщается, что народ требует кардинального решения проблемы нападения животных на людей. Также известно, что на место сбора людей приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

О том, что жители поселка начали собираться, сообщила «Чита.Ру» со ссылкой на очевидцев. Напомним, что в Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека - по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края», - отметили в региональном СК.

Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры нападения на жительницу Якутска стаи бродячих собак. По словам жительницы города, животные укусили ее за ногу и разорвали ей куртку.