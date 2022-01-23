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Немецкие пользователи поддержали слова главкома ВМС о Крыме

Алиса Кононенко
07:49 23.01.2022
Ранее вице-адмирал заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, что вызвало негодование официального Киева.
Немецкие пользователи поддержали слова главкома ВМС о Крыме
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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Читатели немецкого издания Spiegel поддержали главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, которое офицер сделал выступая на конференции института оборонных исследований Манохара Паррикара в Индии.  

Ранее журналисты Spiegel опубликовали материал о негативной реакции Киева на высказывания главкома, после чего в комментариях читатели выразили свое возмущение поведением украинской стороны. 

«Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры -ЕС, НАТО, еврозона. В военном отношении там нечего ловить », - написал пользователь Adrian-FAI.

Пользователь с ником Bbz считает, что Украина специально нагнетает ситуацию, чтобы втянуть в этот кризис Германию и остановить проект «Северный поток-2». По мнению читателя  jedermann такими действиями Киев показывает агрессивную антинемецкую политику.

«Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать "нет". У нас достаточно фальшивых друзей», - подчеркнул Partytime.

Как считает пользователь firmus, верить  в то, что Украина получит назад Крым, равносильно вере в Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах якобы покидает свой пост после того, как сделал ряд публичных заявлений, подвергшихся резкой критике на Западе.   

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