Глава ВМС Германии считает возврат Крыма Украине невозможным

Глава военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом он заявил во время выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет (у Украины - прим.ред.), он никогда не вернется. Это факт», - сказал военачальник.

Также Шенбах выразил мнение, что из стран, которые хотят вступить в НАТО, Грузия соответствует необходимым критериям - однако ее вступление в альянс неразумно.

В прошлом году депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал чушью предложение украинской стороны «обменять» запуск газопровода «Северный поток - 2» на Крым. Такую идею озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.